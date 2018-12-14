Экономика На сколько подорожает электроэнергия в 2019, 2010 и 2021 годах - решение НКРЭ

2018-12-14 20:28 108

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уже утвердила оптовую рыночную цену электроэнергии на 2019 год.

Согласно решению, оптовая цена в 2019 году вырастет до 1669,98 грн за 1 мВт/час (без НДС) с разбивкой на кварталы: первый-второй квартал: 1618,40 1 мВт/час (без НДС) и на третий-четвертый квартал - 1722,0 1 мВт/час (без НДС).

Как сообщила глава комиссии Оксаны Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет всего на 2%, что значительно ниже инфляции, а также индекса цен производителей.

По ее словам, цена на электроэнергию для населения в первом полугодии 2019 года повышаться не будет.

У Гройсмана также прогнозируют рост стоимости коммунальных услуг в Украине на 10-20% ежегодно до 2021 года включительно.  Электроэнергия подорожает на 20,5% в 2019 году, на 19,5% в 2020 году и на 20% в 2021 году.

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Экономика

На сколько подорожает электроэнергия в 2019, 2010 и 2021 годах - решение НКРЭ 2018-12-14 20:28 108
Курс доллара в Украине на три года: опубликован официальный прогноз 2018-12-12 15:15 954
В 2019 году купить в кредит телефон или телевизор станет проще - конкуренция растет 2018-12-12 11:40 591
Американцы через суд пытаются отменить запрет на продажу iPhone в Китае 2018-12-11 12:15 627

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20:28 На сколько подорожает электроэнергия в 2019, 2010 и 2021 годах - решение НКРЭ
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