Экономика На сколько подорожает электроэнергия в 2019, 2010 и 2021 годах - решение НКРЭ

2018-12-14 20:28 108

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уже утвердила оптовую рыночную цену электроэнергии на 2019 год.

Согласно решению, оптовая цена в 2019 году вырастет до 1669,98 грн за 1 мВт/час (без НДС) с разбивкой на кварталы: первый-второй квартал: 1618,40 1 мВт/час (без НДС) и на третий-четвертый квартал - 1722,0 1 мВт/час (без НДС).

Как сообщила глава комиссии Оксаны Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет всего на 2%, что значительно ниже инфляции, а также индекса цен производителей.

По ее словам, цена на электроэнергию для населения в первом полугодии 2019 года повышаться не будет.

У Гройсмана также прогнозируют рост стоимости коммунальных услуг в Украине на 10-20% ежегодно до 2021 года включительно. Электроэнергия подорожает на 20,5% в 2019 году, на 19,5% в 2020 году и на 20% в 2021 году.