Украина видео На Михайловской площади Киева прошла акция протеста проституток

2018-12-17 13:12 975

В центре Киева на Михайловской площади прошла акция протеста работниц секс-индустрии. По данным СМИ, около 20 женщин вышли на акцию, чтобы привлечь внимание власти к своим проблемам.

Одно из главных требований – легализация секс-бизнеса. Также женщины требуют смягчить ответственность за занятие проституцией. На сегодня санкция статьи Уголовного кодекса за это правонарушение предполагает тюремное заключение на срок от года до трех. Административная же ответственность сводится к штрафам и общественным работам.

"Мы требуем не только отмены административной ответственности, но и уголовной, за сутенерство и сводничество. Дело в том, что для нашей же безопасности мы вынуждены жить и работать в парах или группами. Это могут квалифицировать как уголовное преступление, но это неправильно. Мы требуем перевести нашу деятельность в легальное поле, ведь, по сути, это такая же работа, как любая другая. Это наш выбор", – сказала координатор акции Наталья Дорофеева.

Напомним, 17 декабря отмечают Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работниц выходят на улицы с красными зонтами.

Еще по теме

Желтые жилеты готовят новые протесты во Франции

2018-12-15 13:30 861

"Этого не было. Но даже если и было, это мое дело", - Трамп о плате любовницам

2018-12-11 13:16 1197

На фоне акции "желтых жилетов" противники Макрона обрушили на него волну критики

2018-12-11 11:42 552

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение - в Париже 4 тысячи арестованных

2018-12-11 09:12 684

Еще новости в разделе "Украина"

Кабмин принял решение для улучшения дисциплины повысить зарплату Луценко

2018-12-19 12:15 81

КАРТА На Донбассе растет число обстрелов, снова есть раненные в рядах ВСУ

2018-12-19 11:41 105

КАРТА Сегодня в Украине морозно, на юге ожидается снегопад и гололед

2018-12-19 11:14 123

Сегодня на Софийской площади зажгут главную елку Украины - движение перекроют

2018-12-19 10:40 150
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Кабмин принял решение для улучшения дисциплины повысить зарплату Луценко 2018-12-19 12:15 81
КАРТА На Донбассе растет число обстрелов, снова есть раненные в рядах ВСУ 2018-12-19 11:41 105
КАРТА Сегодня в Украине морозно, на юге ожидается снегопад и гололед 2018-12-19 11:14 123
Сегодня на Софийской площади зажгут главную елку Украины - движение перекроют 2018-12-19 10:40 150

Лента

12:42 Министр Полторак отчитался перед Волкером по военному положению в Украине
12:15 Кабмин принял решение для улучшения дисциплины повысить зарплату Луценко
КАРТА 11:41 На Донбассе растет число обстрелов, снова есть раненные в рядах ВСУ
КАРТА 11:14 Сегодня в Украине морозно, на юге ожидается снегопад и гололед
10:40 Сегодня на Софийской площади зажгут главную елку Украины - движение перекроют
фото 10:38 Жители Бучи снесли незаконный забор вокруг имения незаконного застройщика
10:13 Повестка дня Верховной Рады - Земельный кодекс, конкуренция и уклонение от налогов
09:40 У Гройсмана заказали рекламу на британском CNN более чем за 15 миллионов
09:11 Дефолта пока не будет: МВФ утвердил кредит для Украины - получим в долг еще почти 4 миллиарда долларов
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области