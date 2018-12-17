Украина видео На Михайловской площади Киева прошла акция протеста проституток

2018-12-17 13:12 1044

В центре Киева на Михайловской площади прошла акция протеста работниц секс-индустрии. По данным СМИ, около 20 женщин вышли на акцию, чтобы привлечь внимание власти к своим проблемам.

Одно из главных требований – легализация секс-бизнеса. Также женщины требуют смягчить ответственность за занятие проституцией. На сегодня санкция статьи Уголовного кодекса за это правонарушение предполагает тюремное заключение на срок от года до трех. Административная же ответственность сводится к штрафам и общественным работам.

"Мы требуем не только отмены административной ответственности, но и уголовной, за сутенерство и сводничество. Дело в том, что для нашей же безопасности мы вынуждены жить и работать в парах или группами. Это могут квалифицировать как уголовное преступление, но это неправильно. Мы требуем перевести нашу деятельность в легальное поле, ведь, по сути, это такая же работа, как любая другая. Это наш выбор", – сказала координатор акции Наталья Дорофеева.

Напомним, 17 декабря отмечают Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работниц выходят на улицы с красными зонтами.

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