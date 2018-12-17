Украина видео На Михайловской площади Киева прошла акция протеста проституток

2018-12-17 13:12 747

В центре Киева на Михайловской площади прошла акция протеста работниц секс-индустрии. По данным СМИ, около 20 женщин вышли на акцию, чтобы привлечь внимание власти к своим проблемам.

Одно из главных требований – легализация секс-бизнеса. Также женщины требуют смягчить ответственность за занятие проституцией. На сегодня санкция статьи Уголовного кодекса за это правонарушение предполагает тюремное заключение на срок от года до трех. Административная же ответственность сводится к штрафам и общественным работам.

"Мы требуем не только отмены административной ответственности, но и уголовной, за сутенерство и сводничество. Дело в том, что для нашей же безопасности мы вынуждены жить и работать в парах или группами. Это могут квалифицировать как уголовное преступление, но это неправильно. Мы требуем перевести нашу деятельность в легальное поле, ведь, по сути, это такая же работа, как любая другая. Это наш выбор", – сказала координатор акции Наталья Дорофеева.

Напомним, 17 декабря отмечают Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работниц выходят на улицы с красными зонтами.

Еще по теме

Желтые жилеты готовят новые протесты во Франции

2018-12-15 13:30 780

"Этого не было. Но даже если и было, это мое дело", - Трамп о плате любовницам

2018-12-11 13:16 1095

На фоне акции "желтых жилетов" противники Макрона обрушили на него волну критики

2018-12-11 11:42 531

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение - в Париже 4 тысячи арестованных

2018-12-11 09:12 669

Еще новости в разделе "Украина"

Кабмин утвердил обновленную Морскую доктрину

2018-12-18 16:21 12

Беспилотник ОБСЕ обнаружил тяжелую российскую артиллерию в Луганской области

2018-12-18 15:46 72

В четверг в Киеве выпадет месячная норма снега, мороз усилится до -20°C

2018-12-18 15:14 207

В Киеве появилась первая электрическая маршрутка - Цена проезда

2018-12-18 14:45 162
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Кабмин утвердил обновленную Морскую доктрину 2018-12-18 16:21 12
Беспилотник ОБСЕ обнаружил тяжелую российскую артиллерию в Луганской области 2018-12-18 15:46 72
В четверг в Киеве выпадет месячная норма снега, мороз усилится до -20°C 2018-12-18 15:14 207
В Киеве появилась первая электрическая маршрутка - Цена проезда 2018-12-18 14:45 162

Лента

16:21 Кабмин утвердил обновленную Морскую доктрину
15:46 Беспилотник ОБСЕ обнаружил тяжелую российскую артиллерию в Луганской области
15:14 В четверг в Киеве выпадет месячная норма снега, мороз усилится до -20°C
14:45 В Киеве появилась первая электрическая маршрутка - Цена проезда
14:13 Резолюцию ООН по аннексии Крыма не поддержали РФ, КНДР, Лаос, Зимбабве и Беларусь
13:44 Отставка Моуринью: тренировать Манчестер Юнайтед будет экс-хавбек Майкл Каррик
13:16 Киев продлил запрет на ввоз российских товаров и продуктов до 1 января 2020 года
12:43 Предстоятель новой церкви Украины Епифаний запретил захват храмов Московского патриархата
КАРТА 12:15 Затишье на Донбассе: впервые за долгое время тяжелые орудия не применялись
11:14 Ватикан признал митрополита Епифания предстоятелем Православной церкви Украины