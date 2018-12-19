Новые правила и условия таможенного оформления автомобилей на еврономерах

Кабмин обнародовал детали временного порядка таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации для их свободного обращения на территории Украины.
Временный порядок должен, в частности, снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств. При этом, Кабмин обязал таможню считать стоимость растаможки.
Согласно документу, таможенное оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:
По данным Минфина, на данное время по дорогм Украины колесит около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. По неофициальным данным таких машин уже более 2 миллионов.