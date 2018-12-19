Политика Новые правила и условия таможенного оформления автомобилей на еврономерах

2018-12-21 12:15 546

Кабмин обнародовал детали временного порядка таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации для их свободного обращения на территории Украины.

Временный порядок должен, в частности, снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств. При этом, Кабмин обязал таможню считать стоимость растаможки.

Согласно документу, таможенное оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:

  • Применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств.
  • Определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням для подтверждения заявленной фактурной стоимости транспортных средств.
  • Минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки.
  • Регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

По данным Минфина, на данное время по дорогм Украины колесит около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. По неофициальным данным таких машин уже более 2 миллионов.

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