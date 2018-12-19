Экономика Долговая яма: Весной 2019 года ЕС даст Украине в долг еще 500 миллионов евро

2018-12-20 15:14 135

Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро весной следующего года.

Как заявил в Брюсселе председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан "подчеркнул тот факт, что второй транш нашей макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро может быть выделен, начиная со следующей весны, если будет обеспечено выполнение Украиной необходимых условий".

МВФ УТВЕРДИЛ КРЕДИТ - ПОЛУЧИМ В ДОЛГ ЕЩЕ ПОЧТИ 4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Напомним, 11 декабря Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033.

Выделение второго транша зависит от выполнения Украиной обязательств в плане реализации секторальных реформ, в частности, в области энергетики.