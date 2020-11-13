Мир Walt Disney впервые с 1980 года понес убытки - в минусе на 2,8 млрд долларов

2020-11-13 22:12 63

Одна из крупнейших в мире компаний в сфере развлечений и медиа - Walt Disney Co впервые за 40 лет завершила с чистым убытком четвертый квартал и весь 2020 финансовый год.

Убыток Disney за квартал, завершившийся 3 октября, составил $710 млн, или 39 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $777 млн, или 43 цента на акцию, полученной за сопоставимый период прошлого года. Компания ушла "в минус" по итогам второго квартала подряд, до этого она не получала квартальных убытков с апреля 2001 года.

За 2020 фингод потери Disney составили $2,832 млрд, или $1,57 на акцию, против чистой прибыли в $10,425 млрд, или $6,26 на акцию, за предшествующий год.

По данным FactSet, Walt Disney не фиксировала убыток по итогам года за все время ведения расчетов с 1980 года.

"Это был год, непохожий на любой другой в нашей жизни и, безусловно, в истории Walt Disney Co.", – сказал главный исполнительный директор компании Боб Чапек.

В целом капитализация Disney с начала текущего года уменьшилась на 6,9% и составляет сейчас $249 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период вырос на 3%.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Бюджет Украины несет огромные убытки из-за производителей "настойки боярышника" - СМИ

2020-10-26 17:47 1228

За год на одесском пляже танкер Delfi нанес убытков почти на полмиллиона

2020-09-11 10:11 1687

Сколько сотен миллионов потерял метрополитен Киева из-за карантина

2020-09-04 16:31 1950

Сколько потеряют авиакомпании из-за коронавируса в этом и следующем году

2020-06-11 09:10 1935

Еще новости в разделе "Мир"

Walt Disney впервые с 1980 года понес убытки - в минусе на 2,8 млрд долларов

2020-11-13 22:12 63

Возле крупного курорта Египта разбился военный вертолет с миротворцами

2020-11-13 11:43 140

Испания вводит обязательное требование к туристам - кому откажут во въезде

2020-11-12 15:45 196

фото Миротворцы? РФ срочно сгоняет солдат и технику в район Нагорного Карабаха

2020-11-12 11:15 322
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Walt Disney впервые с 1980 года понес убытки - в минусе на 2,8 млрд долларов 2020-11-13 22:12 63
Возле крупного курорта Египта разбился военный вертолет с миротворцами 2020-11-13 11:43 140
Испания вводит обязательное требование к туристам - кому откажут во въезде 2020-11-12 15:45 196
фото Миротворцы? РФ срочно сгоняет солдат и технику в район Нагорного Карабаха 2020-11-12 11:15 322

Лента

22:12 Walt Disney впервые с 1980 года понес убытки - в минусе на 2,8 млрд долларов
21:36 В Кабмине заявили, что карантин выходного дня местных властей не касается
20:33 На 50% здоров! Илон Маск сдал 4 теста на Сovid - два из них дали положительный результат
19:34 Трамп заявил, что на выборах у него украли почти три миллиона голосов
18:31 Неймар не сможет сыграть за сборную Бразилии в отборочных матчах на ЧМ-2022
17:28 В Украине изменили ПДД: новые требования к пешеходам и пассажирам
16:32 Степанов откровенно пояснил, что ждет Украину без карантина уже через месяц
15:29 Украина не признает российских военных в Нагорном Карабахе миротворцами
14:46 В Украине заговорили о необходимости ввести на месяц национальный локдаун
14:14 Еще один крупный город Украины отказался вводить карантин выходного дня