Мир Walt Disney впервые с 1980 года понес убытки - в минусе на 2,8 млрд долларов

2020-11-13 22:12 63

Одна из крупнейших в мире компаний в сфере развлечений и медиа - Walt Disney Co впервые за 40 лет завершила с чистым убытком четвертый квартал и весь 2020 финансовый год.

Убыток Disney за квартал, завершившийся 3 октября, составил $710 млн, или 39 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $777 млн, или 43 цента на акцию, полученной за сопоставимый период прошлого года. Компания ушла "в минус" по итогам второго квартала подряд, до этого она не получала квартальных убытков с апреля 2001 года.

За 2020 фингод потери Disney составили $2,832 млрд, или $1,57 на акцию, против чистой прибыли в $10,425 млрд, или $6,26 на акцию, за предшествующий год.

По данным FactSet, Walt Disney не фиксировала убыток по итогам года за все время ведения расчетов с 1980 года.

"Это был год, непохожий на любой другой в нашей жизни и, безусловно, в истории Walt Disney Co.", – сказал главный исполнительный директор компании Боб Чапек.

В целом капитализация Disney с начала текущего года уменьшилась на 6,9% и составляет сейчас $249 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период вырос на 3%.

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