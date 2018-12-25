фото-видео фото В Китае научились строить бетонные мосты с помощью печати на 3D-принтере

2018-12-26 10:13 126

В одном из инновационных парков Шанхая в городском районе Баошань появился самый длинный в мире распечатанный на 3D-принтере бетонный мост.

Как сообщает "Чжэцзян жибао", косметические работы на мосту пока продолжаются и будут завершены в ближайшее время, но первые пешеходы уже смогли перейти по мосту, перекинутому через небольшой канал в парке.

Сооружение спроектировано Строительным институтом при университете Цинхуа и инновационным парком "Залив мудрости" в Шанхае, где и расположен мост. Общая длина дугообразной конструкции составляет 14,1 метра, а ширина – четыре метра.

Он является современной копией моста Чжаочжоу в центральной провинции Хэбэй, история которого насчитывает около 1,4 тыс. лет.

В мире сегодня существует еще два напечатанных на 3D-принтере действующих бетонных моста. Один расположен в Нидерландах (длина 8 метров, ширина – 3,5 метра), а другой – в Испании. Длина второго – 12 метров, а ширина 1,75 метра.