Курьезы 7-летняя девочка уверена, что Трамп ее обманул по поводу Санта-Клауса

2018-12-26 11:43 198

Семилетняя девочка Коллман Ллойд, у которой президент США Дональд Трамп во время телефонного звонка спросил, не слишком ли она взрослая, чтобы верить в Санта-Клауса, сказала, что все еще верит в Санту.

"Ты еще веришь в Санта-Клауса? Вообще-то в семь лет он маргинальный, верно?", - сказал Трамп девочке. Она призналась, что не знает значение слова "маргинальный", поэтому просто согласилась с президентом.

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Как сообщает BBC, девочка была рада возможности поговорить с президентом, но добавила, что после разговора с президентом она с семьей оставила сахарное печенье и шоколадное молоко со льдом для Санта-Клауса. И утром получила подарок под елку.

Напомним, Дональд Трамп и его жена Мелания принимали участие в акции "NORAD отслеживает Санту", когда по различным медиаканалам, в соцсетях и на специальном сайте сообщается о вымышленном маршруте, по которому рождественский дед летит с Северного полюса.

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В программе участвуют многочисленные волонтеры, принимающие звонки от детей, часть звонков поступала и в Белый дом, где с детьми разговаривали президент и его супруга.