Мир фото Япония разрывает международные соглашения и возрождает китобойный промысел

2019-01-02 12:15 144

В наступившем году Япония покинет Международную китобойную комиссию и восстановит коммерческий китобойный промысел.

"Мы решили выйти из Международной китобойной комиссии, чтобы восстановить коммерческий китобойный промысел в июле 2019 года", - заявил журналистам представитель правительства Йошихиде Суга.

Как сообщает агентство AFP, данное решение было принято после того, как в начале года Япония не смогла убедить МКК позволить ей восстановить коммерческий китобойный промысел.

"Коммерческий китобойный промысел ... будет ограничен территориальными водами Японии и исключительными экономическими зонами. Мы не будем охотиться в водах Антарктики или в южном полушарии", - сказал Суга.

Выход из комиссии означает, что японские китобойные суда смогут возобновить охоту в японских прибрежных водах на китов, которые в настоящее время охраняются МКК.

При этом Япония, выйдя из МКК, не сможет продолжать вылов китов для так называемых научных исследований в Антарктике, которые были разрешены в рамках Договора об Антарктике.

Выход означает, что Япония присоединяется к Исландии и Норвегии, открыто отвергая запрет МКК на коммерческую охоту на китов. 

Группы активистов защитников животных раскритиковали это решение, а Greenpeace назвал это объявление "коварным".

"Сегодняшняя декларация не соответствует шагам международного сообщества, не говоря уже о защите, необходимой для сохранения будущего наших океанов и этих величественных существ", - сказал Сэм Аннесли, исполнительный директор Greenpeace Japan.

Напомним, мораторий на коммерческую охоту на китов действует с 1986 года.

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