фото-видео фото В Египте впервые нашли нетронутую гробницу с сокровищами 2415 года до нашей эры

2019-01-03 08:12 120

В Египте археологи нашли нетронутую гробницу с исключительно хорошо сохранившимися рисунками.

Как сообщает CNN, гробница была обнаружена к югу от Каира, она не подверглась актам мародерства.

По словам министра древностей Египта Халеда аль-Анани, гробница была обнаружена в Саккаре и принадлежала 5 династии фараонов, правившей примерно 4400 лет назад. Предположительно, это время правления фараона Неферикара (2415-2405 годы до нашей эры).

Гробница принадлежала царскому жрецу, на ее стенах изображен процесс изготовления вина, гончарное дело, древние музыкальные представления, парусный спорт, охота, а также работа мастеров по изготовлению мебели для гробниц.

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