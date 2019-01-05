Политика фото Варфоломей о подписанном томосе ПЦУ: украинский народ ждал этого благословенного дня семь веков

2019-01-05 14:02 60

По словам Варфоломея, это официальное признание церкви Украины, которое подносит ее до уровня четырнадцати церквей-сестер, составляющих "полноту" святой Православной церкви.

Вселенский патриарх Варфоломей после подписания томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины заявил, что украинский народ ждал этого благословенного дня целых семь веков.

Об этом говорится в его обращении к Епифанию, которое Вселенский патриарх зачитал после подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины. «Свет и радость, мир и единство переполняют сегодня святую церковь Украины, которая в ваши руки получает томос о своем официальном признании и декларацию как автокефальная церковь, что подносит ее до уровня четырнадцати церквей-сестер, составляющих "полноту" нашей святой Православной церкви» , -заявил он.

15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.