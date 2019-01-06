Политика фото Порошенко: Томос – еще один акт провозглашения независимости Украины

2019-01-06 11:00 210

Томос – фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко после богослужения в храме Святого Георгия на Фанаре в Стамбуле в воскресенье, 6 января.

По словам главы государства, "Господь увидел борьбу украинского народа за независимость". "Он услышал наши молитвы. Он должным образом воздал нам по трудам наших. Ему стало угодно, чтобы Его Святейшество Варфоломей и Синод Константинопольской Церкви-Матери сказали долгожданное "да!" Независимой церкви в Украине!" – заявил Порошенко после церемонии вручения Томоса.

"Он (Томос – ред.) укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью", – сказал президент.

Порошенко отметил, что "сегодня наша православная церковь готова к самостоятельному бытию". "Украинский народ благодарит Бога. То, что произошло – настоящее чудо, которым мы обязаны воле Творца", – подчеркнул президент.

"Приветствую всех неравнодушных с возникновением автокефальной Православной Церкви Украины! Спасибо каждому, кто неутомимо работал над ее становлением, творил единство и восстанавливал справедливисть. Мы выполнили свой долг перед прошлыми и будущими поколениями. Слава Господу Богу! Слава Украине!" – сказал Порошенко.