Украина ОНЛАЙН Праздничная литургия Епифания в Софии Киевской - вход в собор ограничен

2019-01-07 10:41 198

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний совершает Божественную литургию Василия Великого. После богослужения обнародуют подписанный в Стамбуле томос. 

В общей молитве принимает участие президент Порошенко, спикер Верховной Рады, народные депутаты, члены Кабмина, украинская интеллигенция, капелланы и волонтеры.

"Знаковость и историчность этого богослужения заключается в том, что в этот день украинский народ отмечает не только спасительное событие рождения в мир Богомладенца, но и возрождение и утверждение единой поместной Украинской Православной Церкви", – сообщают в ПЦУ.

Вход в главный собор Святой Софии ограничен, молитву транслируют на экране на Софийской площади. 

После богослужения Томос выставят в Малой Софии, где каждый сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00. Вход в трапезный храм свободный.

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