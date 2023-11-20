Политика В Конгрессе планируют к Рождеству одобрить дополнительную помощь Украине – СМИ

2023-11-20 18:26

В Конгрессе США надеются до Рождества проголосовать за дополнительный пакет военной помощи Украине и Израилю.

Если этого не удастся, шансы проголосовать пакет резко уменьшатся, говорится в публикации телеканала NBC News.

Отмечается, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер, республиканец от штата Нью-Йорк, дал понять, что принятие дополнительной помощи станет для него главным приоритетом в период между Днем благодарения и Рождеством.

"Я знаю, что обе стороны искренне заинтересованы в оказании помощи Израилю и Украине, а также в помощи невиновному гражданскому населению Газы. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к согласию, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Но мы будем работать над этим немедленно, когда вернемся после Дня Благодарения", – заявил Шумер, выступая в Сенате.

В то же время группа консервативных республиканцев подталкивает нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона к принятию законопроекта под руководством Республиканской партии как отправной точки для двухпалатных переговоров.

В то же время, Джонсон еще не сказал, как он планирует вести переговоры. Но председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, республиканец из Техаса, являющийся решительным сторонником финансирования Украины и Израиля, регулярно контактирует со спикером относительно дополнительной помощи, и в интервью на прошлой неделе он предположил, что ожидает, что Сенат будет действовать первым.

По мнению авторов публикации, если эти усилия будут успешными, законопроект Палаты представителей будет гораздо более консервативным, чем тот, что может появиться в Сенате, и может дать сторонникам жесткой линии в верхней палате больше рычагов влияния в переговорах по окончательному пакету законов.

Четыре источника в Сенате, непосредственно связанные с переговорами, сообщили NBC News, что период между Днем благодарения и Рождеством имеет решающее значение, и что как среди республиканцев, так и среди демократов существует беспокойство, что если процесс сместится к Новому году, то шансы получить все четыре пункта плана – помощь Израилю, Украине и Индо-Тихоокеанскому региону, а также безопасность границ – на финишной прямой резко уменьшатся.

"Мое лучшее предположение, что Израиль будет принят отдельно, а Украина - в тандеме с прогрессом на границе", – сказал один из законодателей от Республиканской партии, поддерживающий контуры запроса администрации на помощь.

Если переговоры о дополнительной помощи утонут в бюджетных дискуссиях, это может значительно усложнить процесс. Если добавить к этому нарастание президентской избирательной кампании 2024 года и шансы заключить выгодное соглашение могут оказаться призрачными, отмечает издание.