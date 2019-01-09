Политика Собчак шокировала публику "украинским" купальником

2019-01-09 17:30 288

Популярная российская телеведущая и политик Ксения Собчак шокировала очередной раз публику, опубликовав фото в "политическом" купальнике.

Собчак дополнила фотографию в Instagram в традиционном шутливом стиле.

"Считаю, что в любой женщины должно быть хотя бы одно # телкофото в купальнике с отдыха !!! Но у меня как всегда, немного с политическим подтекстом получилось ....)))) " - сообшила политик.

Известно, что стоимость пляжного образа Собчак по мотивам украинского флага составляет около 4 тысяч гривен.