Политика Собчак шокировала публику "украинским" купальником

2019-01-09 17:30 288

 

Популярная российская телеведущая и политик Ксения Собчак шокировала очередной раз публику, опубликовав фото в "политическом" купальнике.

Собчак дополнила фотографию в Instagram в традиционном шутливом стиле.

"Считаю, что в любой женщины должно быть хотя бы одно # телкофото в купальнике с отдыха !!! Но у меня как всегда, немного с политическим подтекстом получилось ....)))) " - сообшила политик.

Известно, что стоимость пляжного образа Собчак по мотивам украинского флага составляет около 4 тысяч гривен.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Варфоломей о подписанном томосе ПЦУ: украинский народ ждал этого благословенного дня семь веков

2019-01-05 14:02 1065

''Публично'': Усик сделал громкое заявление об украинском языке

2018-12-30 10:00 1872

''Он не подведет!'' Семья захваченного украинского моряка сделала смелое заявление

2018-11-26 21:30 4965

Появилось видео утреннего тарана украинского буксира российским кораблем

2018-11-25 22:00 2055

Еще новости в разделе "Политика"

Кабмин обжаловал восстановление Насирова в должности главы ГФС

2019-01-09 20:30 102

Украина хочет расследовать, как Россия продает уголь из ОРДЛО в Европу

2019-01-09 18:30 240

Собчак шокировала публику "украинским" купальником

2019-01-09 17:30 288

В акваторию Черного моря войдет еще один боевой корабль НАТО

2019-01-09 14:45 318
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Кабмин обжаловал восстановление Насирова в должности главы ГФС 2019-01-09 20:30 102
Украина хочет расследовать, как Россия продает уголь из ОРДЛО в Европу 2019-01-09 18:30 240
Собчак шокировала публику "украинским" купальником 2019-01-09 17:30 288
В акваторию Черного моря войдет еще один боевой корабль НАТО 2019-01-09 14:45 318

Лента

21:00 На Украину надвигается магнитная буря
20:30 Кабмин обжаловал восстановление Насирова в должности главы ГФС
20:00 В Украине грядет новое повышение цен на газ для населения: когда и на сколько
19:30 Как отличить простуду от гриппа: важная информация, которая может спасти жизнь
19:00 Украина и Польша совместно разработают новую систему ПВО
18:30 Украина хочет расследовать, как Россия продает уголь из ОРДЛО в Европу
18:00 Кабмин предложил для украинцев переносить выходные в 2019 году дважды
17:30 Собчак шокировала публику "украинским" купальником
17:00 Представники громадських організацій домоглися порушення кримінального провадження стосовно колишнього міністра оборони
16:30 Товарооборот Украины с ЕС вырос почти на $5 млрд