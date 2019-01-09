Детали Представники громадських організацій домоглися порушення кримінального провадження стосовно колишнього міністра оборони

2019-01-09 17:00 324

 

Сьогодні, під час прес-конференції https://youtu.be/u3YzZBtYIoI, представники громадських організацій оприлюднили ухвалу Печерського районного суду міста Києва http://reyestr.court.gov.ua/Review/78916830, якою посадові особи військової прокуратури Центрального регіону зобов’язані внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення колишнім Міністром оборони України Анатолієм Гриценком.

Як пояснили спікери, ця справа стосується оборудок із земельними ділянками та майном військового відомства у Києві на вулиці Бориспільській 14, в результаті чого державі було нанесено збитків на суму понад 100 млн. грн, а сотні сімей безквартирних військовослужбовців не отримали власне житло.

- Нами документально доведено, що до «схеми» виведення цих об’єктів з власності міноборони має безпосередню причетність колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, який ще у 2006 році видав протизаконний наказ про передачу цих об’єктів на баланс ДП «Інвестжитло» з подальшим його відчуженням комерційним структурам ще й по заниженій вартості. Тим самим, держава втратила ласі шматки земельних ділянок. Цей наказ було визнано протиправним судовими інстанціями ще у 2008 році, але до теперішнього часу правоохоронні органи не спромоглися ефективно відстояти інтереси десятків тисяч сімей військовослужбовців - безхатченків. Ще й причетні до цієї оборудки посадовці не понесли жодної відповідальності. Більше того, на наші звернення про вчинені правопорушення прокуратура всіляко гальмувала з прийняттям правового рішення і не поспішала порушувати кримінальне провадження на основі наявних фактів, - розповів військовий журналіст Олександр Холява.

За його словами, активісти були змушені звертатись до суду, щоб хоча б у такий спосіб зобов’язати прокурорів почати розслідування і суд, нарешті, прийняв законне рішення.

У свою чергу голова Громадської організації "Рада трудових колективів України" Андрій Нечаєв повідомив, що зараз також очікує початку судових засідань стосовно бездіяльності прокуратури, яка не почала кримінальних проваджень за фактами розкрадань майна і земель військового відомства.

- Ми дуже сподіваємось, що суд зобов'яже прокуратуру розслідувати факти зловживань під час реалізації військового майна. Кожен причетний до протиправних діянь має понести відповідальність, не дивлячись на час, коли були скоєні, - сказав Андрій Нечаєв.

- Нам дуже не хотілося, щоб це провадження набуло політичного окрасу. Ми намагалися ще задовго до 2018 року сприяти розслідуванню цих фактів, не дивлячись на протидію. Лише завдяки громадській підтримці та можливості відкритого звіту про наші дії, ми маємо результат, який перебуває в суто правовій площині. Наголошую, тут не має жодної політики і ми хочемо, щоб ця справа була доведена до логічного завершення: відшкодування винними державі нанесених збитків, - підсумував Олександр Холява.

Як зауважив голова Громадської організації "Захист і допомога" Андрій Пелюховський, справи про розкрадання українського війська та держави загалом не повинні мати терміну давності, а усі причетні - постати перед судом. І громадськість контролюватиме, щоб так і сталося.

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