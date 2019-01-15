Украина Власти Киева начали массово подавать в суд на должников за услуги ЖКХ

2019-01-16 09:40 195

В Киеве на жителей Деснянского района начали подавать иски в суд из-за накопившихся долгов по коммунальным услугам.

Как сообщает Vgorode.ua со ссылкой на главу Деснянской райгосадминистрации Геннадия Заболотного, в общей сложности жители этого района задолжали уже более 20 млн гривен.

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОЧТИ НА 25% ПОВЫШЕН ТАРИФ НА ОТОПЛЕНИЕ

"Это фактически месячная плата всего района", – возмущается чиновник.

У КОБОЛЕВА НАЧАЛИ НЫТЬ, ЧТО ТАРИФ НА СВЕТ В КИЕВЕ САМЫЙ НИЗКИЙ В ЕС

Иски пока предъявлены только самым злостным должникам. Общая сумма исков на взыскание – 6 млн гривен.

В КИЕВЕ ПОДНЯЛИ ТАРИФЫ - ХОЛОДНАЯ ВОДА ТЕПЕРЬ ПО 20 ГРН ЗА КУБ

"С долгами ведем претензионно-исковую работу. Сегодня на взыскании около 6 млн гривен. Работа ведется очень активно. Однако выселений из-за долгов нет", – отметил глава Деснянской РГА.

УКРАИНЦАМ УСТАНОВИЛИ ТАРИФ НА ГАЗ ВЫШЕ, ЧЕМ ЦЕНА ДЛЯ ОЛИГАРХОВ

Напомним, в ноябре 2018 года власти Киева снизили на 27% тариф на отопление для домов без счетчика тепла. Стоимость отопления одного квадратного метра установлена в 23,09 грн вместо 31,52 грн.

В 2019 ГОДУ ГРОЙСМАН ПЛАНИРУЕТ НА ПОВЫШЕНИЯХ ТАРИФОВ ЗАРАБОТАТЬ ЕЩЕ 9 МЛРД

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-01-16 08:39 520675

Озвучено решение "суда" по военнопленным украинским морякам

2019-01-15 22:00 1005

Пленные украинские моряки отказались давать показания в суде Москвы

2019-01-15 13:44 507

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня снегопады прекратятся, но мороз будет усиливаться

2019-01-15 13:15 519

Еще новости в разделе "Украина"

Во Львовской области воду подают на три часа из-за дорогого электричества

2019-01-16 11:14 87

Власти Киева начали массово подавать в суд на должников за услуги ЖКХ

2019-01-16 09:40 195

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-01-16 08:39 520675

В ГФС назвали рекордный налог на доходы физических лиц

2019-01-15 21:00 708
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Во Львовской области воду подают на три часа из-за дорогого электричества 2019-01-16 11:14 87
Власти Киева начали массово подавать в суд на должников за услуги ЖКХ 2019-01-16 09:40 195
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-01-16 08:39 520675
В ГФС назвали рекордный налог на доходы физических лиц 2019-01-15 21:00 708

Лента

11:52 «Человек года: потенциал новых достижений»
11:47 Определены лауреаты 23-й общенациональной программы «Человек года – 2018»
11:42 Власти Японии заявили, что намерены забрать у РФ южную часть Курильских остров
11:14 Во Львовской области воду подают на три часа из-за дорогого электричества
10:41 Парламент рекордно провалил план Brexit - сегодня Мэй хотят отправить в отставку
10:25 Политолог: Бойко на грани морального и политического фиаско
10:13 Порошенко запросил у европейских дипломатов усиленного давления на Москву
09:40 Власти Киева начали массово подавать в суд на должников за услуги ЖКХ
09:12 "Шальке" отдал украинского полузащитника Коноплянку турецкому "Бешикташу"
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области