Украина Власти Киева начали массово подавать в суд на должников за услуги ЖКХ

2019-01-16 09:40 195

В Киеве на жителей Деснянского района начали подавать иски в суд из-за накопившихся долгов по коммунальным услугам.

Как сообщает Vgorode.ua со ссылкой на главу Деснянской райгосадминистрации Геннадия Заболотного, в общей сложности жители этого района задолжали уже более 20 млн гривен.

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"Это фактически месячная плата всего района", – возмущается чиновник.

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Иски пока предъявлены только самым злостным должникам. Общая сумма исков на взыскание – 6 млн гривен.

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"С долгами ведем претензионно-исковую работу. Сегодня на взыскании около 6 млн гривен. Работа ведется очень активно. Однако выселений из-за долгов нет", – отметил глава Деснянской РГА.

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Напомним, в ноябре 2018 года власти Киева снизили на 27% тариф на отопление для домов без счетчика тепла. Стоимость отопления одного квадратного метра установлена в 23,09 грн вместо 31,52 грн.

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