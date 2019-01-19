Политика Климкин выступил за биометрический визовый режим с РФ

2019-01-19 15:00 75

Визовый режим с Россией обеспечит контроль за теми кто въезжает в Украину, но если и вводить такой вид контроля, то только с биометрическими паспортами.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Визовый режим с РФ позволит нам эффективно контролировать въезд граждан с территории России", - заявил он.

При этом Климкин особо подчеркнул, что обычный визовый режим со страной-агрессором не обеспечит необходимого контроля.

"Если и принимать решение о визовом режиме с Россией, то это должен быть только биометрический визовый режим", - заявил министр.

Также, по его словам, для введения визового режима с РФ необходимо политическое решение и материальная база.