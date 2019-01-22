Политика Субсидии деньгами выдадут только раз, за неделю до выборов, - экс-министр ЖКХ

2019-01-22 12:15 270

Бывший министр  по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2007-2010) Алексей Кучеренко уверен, что широко анонсируемая Кабмином Гройсмана монетизация субсидий отнюдь не панацея от бедности и коммунальной разрухи. По его мнению, это лишь предвыборный ход действующей власти.

«Вам не кажется странным, что в течение пяти лет все что угодно делалось, чтобы не допустить монетизации субсидий, и тут незадолго до выборов президент хочет раздать 6 миллиардов гривен. Первый вопрос – где он их возьмет? Наверняка из бюджета. А туда платят налоги украинцы. Используя то, что в Украине нет закона о субсидиях, происходит такое, что президент «в ручном режиме» внедряет механизм монетизации и раздает деньги», — сказал Кучеренко в эфире телеканала NEWSONE.

Кучеренко считает, что Кабмин хочет раздать украинцам в разы больше денег, чем потратило за годы на электросбережение, что является очень странным.

«В то же время за четыре года на энергосбережение из бюджета пошло два миллиарда гривен. К тому же президент сказал, что правительство не знает, как правильно внедрять монетизацию субсидий, и он знает это лучше. Тогда вопрос, почему же это «глупое» правительство не отправляется в отставку?» — заявляет экс-министр.

По его мнению, выплата субсидий наличкой будет одноразовой, поскольку монетизировать такие объемы на постоянной основе просто невозможно.

«Как экономический эксперт я могу четко сказать, такие субсидии могут выдаться лишь один раз за неделю до выборов. Потому что правительство предусмотрело монетизацию не на всю сумму субсидий, а на разницу. Но Порошенко же не скажет о том, что это одноразовая «акция». Произойдет то, что людям, которые будут правдами и неправдами заходить на субсидии, раздадут эту наличку и все. Потому что монетизировать такие объемы просто невозможно», — резюмировал он.

 

 

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