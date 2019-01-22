Спорт Сборная Украины находится на самой высокой за 4 года позиции в рейтинге ФИФА

2019-01-22 22:00 123

Сборная Украины по футболу встретила 2019-й на 28-й позиции в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Отмечается, что за последние четыре года это самое высокое место, которое занимала сборная Украины в рейтинге ФИФА по состоянию на конец декабря - начало января. Также это седьмой результат за всю историю нашей национальной команды.

"Семь раз подряд мы начинаем новый год в топ-50 лучших команд мира", - отметили в пресс-службе.

Кстати, рекордный результат по итогам года зафиксирован в 2006 году, когда сборная Украины под руководством Олега Блохина оказалась на 13-й строчке реестра. А в ежемесячном рейтинге Украина, в свое время, даже была на 11-й позиции (с февраля по май 2007 года).

Следующий свой рейтинг ФИФА обнародует 7 февраля 2019 года.