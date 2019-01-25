Мир Диктатору Мадуро предложили свободу и амнистию в случае добровольной отставки

2019-01-25 15:45 312

Лидер протестов, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о возможной амнистии для президента Николаса Мадуро, если он добровольно откажется от власти.

Такое смелое заявление Гуайдо сделал в интервью для телеканала Univision.

"Подобные вещи происходят в переходные периоды. Мы не можем ничего исключать. Амнистия будет гарантирована всем, кто готов встать на сторону закона, чтобы восстановить конституционный порядок", - сказал он.

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Тем временем, число арестованных в ходе идущих в Венесуэле четвертый день массовых антиправительственных протестов выросло до 364 человек.

Напомним, 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

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