Политика Как проверить наличие и правильность своих данных в списке избирателей

2019-01-29 09:40 540

 В Третьем апелляционном административном суде объяснили гражданам Украины, как проверить наличие своего имени в списке избирателей. Разъяснение было обнародовано на сайте Судебная власть Украины.

Так, избиратель может проверить свои данные в именном приглашении на выборы, которое должны доставить не позже чем за десять дней до дня голосования, то есть до 21 марта, и не позже чем за три дня до даты повторного голосования. Также избиратель может проверить свои данные в списке непосредственно в помещении участковой избирательной комиссии, к которой он относится.

Более того, в любой рабочий день можно прийти с паспортом в отдел Государственного реестра избирателей, к которому вы относитесь или проверить себя в списке избирателей через интернет.

"Если все хорошо и вы в списке избирателей и закреплены за определенным участком, то в день голосования с 8 утра и до 20 вечера приходите с паспортом гражданина Украины на избирательный участок по вашему зарегистрированному месту жительства", - говорится в сообщении.

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