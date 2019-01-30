Спорт Чемпионат России по футболу сильнее и интереснее украинского - Ракицкий

2019-01-30 19:30 168

Украинец и новоиспеченный игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий, который перешел из донецкого "Шахтера", сделал громкое заявление. По его словам, российский чемпионат гораздо сильнее украинского. Об рассказал корреспондент ТАСС.

"Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову, на две сильнее украинского. Украинский чемпионат сейчас очень слабый и не очень интересный", - сказал Ракицкий.

"Самому хотелось перейти в команду высокого уровня, в хороший чемпионат. Тем более, если это "Зенит", я очень рад", - отметил футболист. А потом добавил, что, когда получил предложение на переход в "Зенит", то сразу согласился.

"Принимал решение лично я после того, как Сергей Богданович (Семак) позвонил мне и спросил, хочу ли я перейти в команду, я не думал и сразу сказал, что хочу перейти", - отметил игрок.