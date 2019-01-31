Понесший колоссальные потери из-за дизельного скандала и взявший на себя обязательства развивать направление электрокаров Volkswagen раскрыл внешность нового багги, тем самым подтвердив слухи о его разработке.
Информация и фото новинки появилась на официальном сайте компании.
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Багги будет создан на платформе Modular Electric Drive Matrix. Это означает, что багги будет электромобилем. Детальной информации о новинке нет, но по фото видно, что кузов авто повторит оригинальные формы багги. У него не будет крыши и дверей.
Официально автомобиль представят в марте на автосалоне в Женеве.