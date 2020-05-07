Мир фото Mercedes, Audi и Volkswagen поменяли свои логотипы из-за пандемии COVID-19

2020-05-08 16:31 165
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Известные немецкие автогиганты Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen пересмотрели логотипы своих брендов, чтобы способствовать социальному дистанцированию из-за пандемии COVID-19.

Так, Mercedes показал измененный из-за пандемии коронавируса логотип. Трехлучевая звезда во временном варианте не соединена с кругом. Фото "карантинной" версии опубликовано на странице производителя в Facebook.

На фото на черном фоне изображена уменьшенная звезда. Из-за размера между ней и кругом появилось пространство. Таким образом в Mercedes-Benz пропагандируют необходимость соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить себя и других от заражения коронавирусной инфекцией.

Audi и Volkswagen также временно изменили логотипы из-за коронавируса. Знаменитые четыре кольца Audi "разъехались" в разные стороны. А в эмблеме Volkswagen между буквами V и W появилось расстояние.

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В компаниях таких оригинальным образом напомнили о важности соблюдения дистанции между людьми во время эпидемии коронавируса. 

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