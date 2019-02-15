Мир Раскрыто имя еще одного сотрудника ГРУ, причастного к отравлению Скрипалей

2019-02-15 12:14 60

Стало известно имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей. Им оказался сотрудник ГРУ "Сергей Федотов" - Денис Сергеев.

Как сообщили The Insider и Bellingcat, Денис Сергеев несколько лет назад пытался отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью "Новичка".

Российские власти пытаются удалить информацию о Сергееве, Анатолии Чепиге ("Руслан Боширов") и Александре Мишкине ("Александр Петров").

Денис Сергеев родился 17 сентября 1973 года в Ушарале (Казахстан). Вскоре он пошел в армию в Новороссийске, а в 2000-х годах поступил в Московскую Военно-дипломатическую академию.

В 2004-2012 годах Сергеев являлся акционером и директором в восьми фирмах, которые по состоянию на сейчас ликвидированы. Другие акционеры этих компаний также были сотрудниками ГРУ. По информации изданий, эти фирмы могли использоваться сотрудниками разведки для упрощения процесса получения виз.

В 2009 году Денис Сергеев получил более 1 млн долларов кредитных денег. Во время оформления кредита он указал место работы в компании Loveren Style Ltd в Риге, однако никакой информации о ней найти не удалось.

В 2010 году Сергеев получил загранпаспорт на имя Сергея Федотова. Также считается, что он был связан с ЧВК "Вагнер" и пытался осуществить переворот в Черногории. Также Сергеев ездил в Лондон перед голосованием по "Брекзиту" и в Барселону перед референдумом о независимости Каталонии.

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