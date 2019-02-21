фото-видео фото Citroen выпустил самый дешевый электрокар в истории - убрали все, без чего можно ехать

2019-02-22 21:36 129

Citroen намерен выпустить на дороги аналог легендарного бюджетного авто 2CV. Напомним, ту недорогую малолитражку мог позволить себе практический каждый. Заменить ее хотят электрокаром, который любой европеец сможет купить с одной зарплаты.

Именно на массовость и максимальную дешевизну нацелен концепт Ami One, который французы подготовили к Женевскому автосалону 2019 года.

Во многом этот концепт является последователем 2CV, потому что в его основе заложены принципы максимальной дешевизны и практичности. Ami One – это очень компактный (длина – 2,5 м, ширина – 1,5 м, высота – 1,5 м) городской электромобиль на двоих.

Исполнение сделано крайне бюджетным. Сэкономить решили абсолютно на всем. У автомобиля нет дверных ручек, вместо них используются ремешки. В отделке все из пластика, приборная панель вовсе отсутствует, вместо нее нужно будет устанавливать свой смартфон. Бардачка у автомобиля тоже нет, вместо него установлен крючок для рюкзака.

При этом автомобиль получился очень легким – весом чуть больше 400 кг, на одной зарядке он способен проехать около ста километров.