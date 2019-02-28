Политика После скандала в оборонке из фракции Порошенко в Раде начали массово выходить нардепы

2019-02-28 12:16 279

Нардепы Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко подали заявления на выход из президентской фракции "Блок Петра Порошенко".

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это - формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили.

Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - заявил Найем в своем Telegram-канале.

Вслед за Найемом аналогичные заявления в  Facebook сделали и Залищук с Лещенко .

"Написала заявление о выходе из фракции БПП. Люди часто спрашивали, почему не выходите. Считаю, что мандат - это не билет раба. За последние четыре года мандат дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде.

За другие законы, которые были обещаны в коалиционном соглашении еще в 2014 году, но затем спущены на тормозах. Далее не вижу возможности и смысла иметь никакой привязки к этой аббревиатуре. Хищение у солдат - это за гранью человечности", - сообщила она.

 

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