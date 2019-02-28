фото-видео фото ЧП в Антарктиде: от шельфового ледника откололся айсберг размером почти в 2 тысячи км

2019-03-01 20:28 270

Как сообщает NASA, рекордный айсберг размером около 1700 квадратных километров отделяется от шельфового ледника Бранта в Антарктиде.

"Разлом ледника Бранта приведет к образованию айсберга, площадью в два раза превышающего площадь Нью-Йорка. Неизвестно, как его отделение скажется на будущих научных исследованиях и присутствии на леднике людей", - говорится в сообщении.

Трещины на леднике впервые были замечены в октябре 2016 года. С того времени они постоянно растут и углубляются на восток. Отколовшийся айсберг (не менее 1700 кв. км.) станет не очень большим по антарктическим меркам, он даже не будет входить в топ-20.

Ученые обеспокоены тем, что его отделение дестабилизирует ледник, поставив под вопрос будущее расположенной на нем научной станции "Халли" Британской антарктической службы.

Эта научно-исследовательская база обычно работает круглогодично, но в последние годы она дважды закрывалась из-за непредсказуемых изменений во льду.

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