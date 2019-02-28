фото-видео видео Точная дата выхода, актеры и сюжет второй части ленты "Аквамен"

2019-03-01 10:12 192

Кинокомпания Warner Bros обнародовала дату мировой премьеры продолжения супергеройского фильма "Аквамен".

Как сообщает Variety, "Аквамен 2" выйдет на экраны 16 декабря 2022 года.

Режиссер первой части Джеймс Ван заявлен в качестве продюсера вместе с Питером Сафраном. Дэвид Лесли Джонсон-МакГолдрик и Уилл Билл займутся сценарием фильма.

Известно, что Джейсон Момоа, сыгравший главного героя, вернется в сиквеле к своему персонажу. Во второй части также сыграют Эмбер Херд, Николь Кидман, Уиллем Дефо и другие.

Напомним, "Аквамен" вышел на экраны в декабре 2018 года и стал самым кассовым проектом по мотивам комиксов DC.