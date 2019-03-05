Курьезы "Мы вас теряем" - Гройсман пригрозил принудительно лечить министров от интернет-зависимости

2019-03-05 13:12 231

На совещании Кабмина по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением премьер Гройсман заявил, что назначит министрам принудительный курс лечения зависимости от соцсетей.

Вероятно, глава правительства таким образом подшутил нал чиновниками, которые вместо обсуждения важных вопросов прямо за заседании увлечены постами в соцсетях и играми в своих смартфонах.

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"Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону и различные социальные сети, или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей. Ибо если мы говорим, мы говорим о серьезных вещах.

Спасибо вам за это понимание, а то такое впечатление, что мы вас теряем и некоторые уходят в виртуальный мир. Я думаю, что за это ваши жены мне тоже скажут спасибо, что я вас возвращаю к реальности. По крайней мере некоторых", - заявил Гройсман.

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