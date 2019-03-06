фото-видео фото Ольга Сумская опубликовала пикантные селфи - в Сети принялись измерять бюст актрисы

2019-03-08 22:12 126

Знаковая украинская актриса театра и кино Ольга Сумская опубликовала несколько неожиданно пикантных селфи. На снимках звезда демонстрирует грудь в очень глубоком декольте.

На фото, которые актриса опубликовала на своей странице в Instagram, Сумская с распущенными волосами позирует в черной блузе с очень откровенным декольте. На втором фото актриса сняла свое отображение в зеркале в том же наряде.

В Сети многие поклонники отметили, что Сумская выглядит очень элегантно и сексуально. Правда, нашлись и те, кто не прочь порассуждать о размерах бюста и те, кому не пришлась по вкусу откровенность 52-летней актрисы.