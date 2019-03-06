фото-видео фото Ольга Сумская опубликовала пикантные селфи - в Сети принялись измерять бюст актрисы

2019-03-08 22:12 126

Знаковая украинская актриса театра и кино Ольга Сумская опубликовала несколько неожиданно пикантных селфи. На снимках звезда демонстрирует грудь в очень глубоком декольте.

На фото, которые актриса опубликовала на своей странице в Instagram, Сумская с распущенными волосами позирует в черной блузе с очень откровенным декольте. На втором фото актриса сняла свое отображение в зеркале в том же наряде.

В Сети многие поклонники отметили, что Сумская выглядит очень элегантно и сексуально. Правда, нашлись и те, кто не прочь порассуждать о размерах бюста и те, кому не пришлась по вкусу откровенность 52-летней актрисы.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео В Великобритании гвардеец пнул делающую селфи туристку

2018-07-25 21:30 5820

"Маленькая раскисшая макаронина" - Железный Арни публично оскорбил Трампа

2018-07-17 14:16 2352

видео Невеселое селфи: В Киеве девушка упала с недостроенной высотки

2018-07-02 11:42 2499

В Сумской области при взрыве семи ракет "земля-воздух" погиб представитель НАТО

2016-07-29 09:14 5030

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото Ольга Сумская опубликовала пикантные селфи - в Сети принялись измерять бюст актрисы

2019-03-08 22:12 126

видео MARUV разделась и станцевала в сауне с телеведущей Лесей Никитюк

2019-03-08 20:28 219

видео Гитарист Марк Мортон представил клип на песню, которую записал с Честером Беннингтоном

2019-03-08 17:33 252

фото В Египте открыли уникальную гробницу фараона, которая почти век была затоплена водой

2019-03-05 21:36 2001
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото Ольга Сумская опубликовала пикантные селфи - в Сети принялись измерять бюст актрисы 2019-03-08 22:12 126
видео MARUV разделась и станцевала в сауне с телеведущей Лесей Никитюк 2019-03-08 20:28 219
видео Гитарист Марк Мортон представил клип на песню, которую записал с Честером Беннингтоном 2019-03-08 17:33 252
фото В Египте открыли уникальную гробницу фараона, которая почти век была затоплена водой 2019-03-05 21:36 2001

Лента

фото 22:12 Ольга Сумская опубликовала пикантные селфи - в Сети принялись измерять бюст актрисы
21:35 В NASA впервые назвали дату и год, когда планируют отправить человека на Марс
видео 20:28 MARUV разделась и станцевала в сауне с телеведущей Лесей Никитюк
19:34 Восьмилетний ребенок случайно нашел то, о чем ученые мечтали десятилетиями
18:29 Warner Bros выкупила у японцев права на Hello Kitty - снимут полнометражный фильм
видео 17:33 Гитарист Марк Мортон представил клип на песню, которую записал с Честером Беннингтоном
16:27 Из-за самоубийства Кита Флинта The Prodigy отменила все концерты
15:45 Сколько Украине в 2019-м придется выплатить по долгам - названа точная сумма
15:14 Обнаружена прямая связь между проблемными зубами и риском развития рака
14:42 Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию на пять лет