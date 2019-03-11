Три главных претендента на победу в Евровидении-2019

После того, как стали известны песни всех участников Евровидения, у букмекеров появился новый фаворит. До этого самые большие шансы на победу были у Сергея Лазарева с песней Scream. Теперь он на втором месте, а победу прочат певцу из Нидерландов Дункану Лоуренсу с композицией Arcade.
Последний раз, когда представитель этой страны успешно выступил на Евровидении, было в 2014 году. Тогда их поп-рок группа The Common Linnets с песней Calm After the Storm заняла второе место. Правда их “серебро” оказалось не самым чистым – слишком много общего у их песни оказалось с хитом Every Breath You Take группы The Police.
Скандал сошел тогда на нет. Однако после него нидерландские исполнители больше не попадали даже в десятку лучших, а один из участников вообще не прошел в полуфинал.
На этот раз их 24-летнему артисту прочат “золото”, которого у этой страны не было уже 44 года. Всего же Нидерланды побеждали на Евровидении четыре раза.
"Разбитое сердце – вот все, что осталось"
Таким большим авансом от букмекеров Дункан удивил всех, поскольку до этого его имя не было известно никому не только в Европе, но и в своей стране. Его романтичная песня Аркада, по словам самого исполнителя – о поиске любви в жизни.
Arcade
A broken heart is all that’s left,
I’m still fixing all the cracks,
Lost a couple of pieces when,
I carried it, carried it, carried it home.
I’m afraid of all I am,
My mind feels like a foreign land,
Silence ringing inside my head,
Please, carry me, carry me, carry me home.
I spent all of the love I’ve saved,
We were always a losing game,
Small-town boy in a big arcade,
I got addicted to a losing game,
Ooh, ooh,
All I know, all I know,
Loving you is a losing game.
How many pennies in the slot,
giving us up, didn’t take a lot,
I saw the end before it begun,
Still I carried, I carried, I carried on.
Ooh, ooh
All I know, all I know,
Loving you is a losing game.
I don’t need your games, game over,
Get me off this rollercoaster,
Ooh, ooh,
All I know, all I know,
Loving you is a losing game.
Перевод
“Аркада”
Разбитое сердце — всё, что осталось,
Я всё еще заделываю трещины.
Потерял пару кусочков, пока
Я нёс его, нёс его, нёс его домой.
Я боюсь всего себя,
Мой разум кажется чужой землёй.
Тишина звенит в моей голове,
Пожалуйста, отнеси меня, отнеси меня, отнеси меня домой.
Я потратил всю любовь, что я хранил,
Мы всегда были игрой без шанса на победу.
Парень из маленького города в большой аркаде,
Я стал зависим от игры без шанса на победу.
Всё, что я знаю, всё, что я знаю —
Любить тебя — это игра без шанса на победу.
Сколько монеток в слоте
Дают нам что-то и забирают так много.
Я видел конец еще до начала,
Но все равно продолжал, продолжал, продолжал.
Уу, уу,
Всё, что я знаю, всё, что я знаю —
Любить тебя — это игра без шанса на победу.
Мне не нужны твои игры, игра окончена,
Выпусти меня с этих американских горок.
Уу, уу,
Всё, что я знаю, всё, что я знаю
Любить тебя — это игра без шанса на победу.
Крик души
На втором месте Сергей Лазарев, который попробует вои силы на этом конкурсе во второй раз. В 2016 году Лазарев занял третье место. После того, как он снова отправился на Евровидение, его тут же стали сравнивать с Димой Биланом, дважды принимавшем участие в этом песенном конкурсе, который дважды принимал участие в Евровидении. Первый раз он занял второе место, а во второй раз принес своей стране победу.
Конкурсную песню Scream ("Крик") для Лазарева, как и в 2016 году, написали Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос. Также – в отличии от прошлого раза – в список авторов добавилась американская певица Шерон Вон.
Надо сказать, что Киркоров и Контопулос не первый раз уже работают вместе при подготовке артиста на Евровидение. В тоже время они еще ни разу не выигрывали конкурс.
На этот раз шансы есть, но назвать их стопроцентными нельзя. С одной стороны, авторы песни как будто застряли в прошлом веке – композиция, написанная ими для Лазарева, сделана в стиле старого Евровидения.
Это слезливая баллада без запоминающихся музыкальных фраз и припева – или хотя бы нескольких слов, которые бы впечатывались в память. Пока главные его козыри в этом номере – сильный и красивый вокал, и участие в аранжировке оркестра.
Также Лазареву может помочь победить уже на самом конкурсе – это яркий номер. Скорее всего номер будет перекликаться с клипом, который был презентован вместе с песней – его темой стала борьба с детскими страхами и комплексами, которые преследуют людей, порой, всю жизнь.
Любить никогда не поздно
Если первые две песни должны выжать слезу у слушателей, то третий кандидат на победу – их полная им противоположность. Песне шведа Джона Лундвика Too Late For Love ("Слишком поздно для любви") хочется подпевать, танцевать под нее – и просто радоваться жизни.
Она напоминает по стилю госпел, когда афро-американцы радостно поют в церкви хвалу богу – хором. По сути, чернокожий певец с четырьмя полными и голосистыми африканскими женщинами – погружает публику в атмосферу службы в протестантской церкви.
В Швеции Лундвик лучше известен как хит-мейкер. Он написал несколько популярных в его стране саундтрэков, а также в 2010 году написал песню специально для свадьбы принцессы Виктории. Более того, в этом году со сцены Евровидения прозвучит две его песни. Вторую – Bigger Than Us ("Больше, чем мы") – исполнит британский певец Майкл Райс.
Это уже вторая попытка Лундвика покорить Евровидение. В прошлом году он проиграл Национальный отбор в Швеции, заняв там третье место.
John Lundvik - Too Late For Love
Коэффициент на победу - 1 к 6