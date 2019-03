Мир Три главных претендента на победу в Евровидении-2019

2019-03-11 19:00 93

После того, как стали известны песни всех участников Евровидения, у букмекеров появился новый фаворит. До этого самые большие шансы на победу были у Сергея Лазарева с песней Scream. Теперь он на втором месте, а победу прочат певцу из Нидерландов Дункану Лоуренсу с композицией Arcade.



Последний раз, когда представитель этой страны успешно выступил на Евровидении, было в 2014 году. Тогда их поп-рок группа The Common Linnets с песней Calm After the Storm заняла второе место. Правда их “серебро” оказалось не самым чистым – слишком много общего у их песни оказалось с хитом Every Breath You Take группы The Police.

Скандал сошел тогда на нет. Однако после него нидерландские исполнители больше не попадали даже в десятку лучших, а один из участников вообще не прошел в полуфинал.

На этот раз их 24-летнему артисту прочат “золото”, которого у этой страны не было уже 44 года. Всего же Нидерланды побеждали на Евровидении четыре раза.

"Разбитое сердце – вот все, что осталось"

Таким большим авансом от букмекеров Дункан удивил всех, поскольку до этого его имя не было известно никому не только в Европе, но и в своей стране. Его романтичная песня Аркада, по словам самого исполнителя – о поиске любви в жизни.

Arcade

A broken heart is all that’s left,

I’m still fixing all the cracks,

Lost a couple of pieces when,

I carried it, carried it, carried it home.

I’m afraid of all I am,

My mind feels like a foreign land,

Silence ringing inside my head,

Please, carry me, carry me, carry me home.

I spent all of the love I’ve saved,

We were always a losing game,

Small-town boy in a big arcade,

I got addicted to a losing game,

Ooh, ooh,

All I know, all I know,

Loving you is a losing game.

How many pennies in the slot,

giving us up, didn’t take a lot,

I saw the end before it begun,

Still I carried, I carried, I carried on.

Ooh, ooh

All I know, all I know,

Loving you is a losing game.

I don’t need your games, game over,

Get me off this rollercoaster,

Ooh, ooh,

All I know, all I know,

Loving you is a losing game.

Перевод

“Аркада”

Разбитое сердце — всё, что осталось,

Я всё еще заделываю трещины.

Потерял пару кусочков, пока

Я нёс его, нёс его, нёс его домой.

Я боюсь всего себя,

Мой разум кажется чужой землёй.

Тишина звенит в моей голове,

Пожалуйста, отнеси меня, отнеси меня, отнеси меня домой.

Я потратил всю любовь, что я хранил,

Мы всегда были игрой без шанса на победу.

Парень из маленького города в большой аркаде,

Я стал зависим от игры без шанса на победу.

Всё, что я знаю, всё, что я знаю —

Любить тебя — это игра без шанса на победу.

Сколько монеток в слоте

Дают нам что-то и забирают так много.

Я видел конец еще до начала,

Но все равно продолжал, продолжал, продолжал.

Уу, уу,

Всё, что я знаю, всё, что я знаю —

Любить тебя — это игра без шанса на победу.

Мне не нужны твои игры, игра окончена,

Выпусти меня с этих американских горок.

Уу, уу,

Всё, что я знаю, всё, что я знаю

Любить тебя — это игра без шанса на победу.

Крик души

На втором месте Сергей Лазарев, который попробует вои силы на этом конкурсе во второй раз. В 2016 году Лазарев занял третье место. После того, как он снова отправился на Евровидение, его тут же стали сравнивать с Димой Биланом, дважды принимавшем участие в этом песенном конкурсе, который дважды принимал участие в Евровидении. Первый раз он занял второе место, а во второй раз принес своей стране победу.

Конкурсную песню Scream ("Крик") для Лазарева, как и в 2016 году, написали Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос. Также – в отличии от прошлого раза – в список авторов добавилась американская певица Шерон Вон.

Надо сказать, что Киркоров и Контопулос не первый раз уже работают вместе при подготовке артиста на Евровидение. В тоже время они еще ни разу не выигрывали конкурс.

На этот раз шансы есть, но назвать их стопроцентными нельзя. С одной стороны, авторы песни как будто застряли в прошлом веке – композиция, написанная ими для Лазарева, сделана в стиле старого Евровидения.

Это слезливая баллада без запоминающихся музыкальных фраз и припева – или хотя бы нескольких слов, которые бы впечатывались в память. Пока главные его козыри в этом номере – сильный и красивый вокал, и участие в аранжировке оркестра.

Также Лазареву может помочь победить уже на самом конкурсе – это яркий номер. Скорее всего номер будет перекликаться с клипом, который был презентован вместе с песней – его темой стала борьба с детскими страхами и комплексами, которые преследуют людей, порой, всю жизнь.



Любить никогда не поздно

Если первые две песни должны выжать слезу у слушателей, то третий кандидат на победу – их полная им противоположность. Песне шведа Джона Лундвика Too Late For Love ("Слишком поздно для любви") хочется подпевать, танцевать под нее – и просто радоваться жизни.

Она напоминает по стилю госпел, когда афро-американцы радостно поют в церкви хвалу богу – хором. По сути, чернокожий певец с четырьмя полными и голосистыми африканскими женщинами – погружает публику в атмосферу службы в протестантской церкви.

В Швеции Лундвик лучше известен как хит-мейкер. Он написал несколько популярных в его стране саундтрэков, а также в 2010 году написал песню специально для свадьбы принцессы Виктории. Более того, в этом году со сцены Евровидения прозвучит две его песни. Вторую – Bigger Than Us ("Больше, чем мы") – исполнит британский певец Майкл Райс.

Это уже вторая попытка Лундвика покорить Евровидение. В прошлом году он проиграл Национальный отбор в Швеции, заняв там третье место.

John Lundvik - Too Late For Love

Коэффициент на победу - 1 к 6