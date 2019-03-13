Экономика После затяжного падения доллар резко подорожал: чего ждать дальше

2019-03-13 19:30 453

 

Мы уже успели привыкнуть к тому, что гривня в течение последнего месяца уверенно растет. Так, на 13 марта Нацбанк определил стоимость американской валюты на уровне 26,36 грн. То есть за прошедшую неделю гривня по официальному курсу подорожала еще на 31 копейку, а с начала 2019 года доллар подешевел уже на 1 гривню 79 копеек. При этом стоит отметить, что с 12 марта курс американской валюты начал расти — и со вчерашнего дня гривня потеряла в цене почти 5 копеек.

— На минувшей неделе, с 5 марта, доллар снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,9−1,9 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс опустился с 26,83 до 26,31 грн (минус 1,9 процента). Показатели спроса-предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», изменились за это же время с 27,60−27,63 грн до 26,350−26,375 грн (минус 0,9 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках снизились с 26,62−26,85 грн. До 26,33−26,60 грн (минус 0,9—1,1 процента). Основная часть снижения курса доллара пришлась на предпраздничные дни прошлой недели. Уже во вторник, 12 марта, падение курса приостановилось и сменилось незначительным ростом стоимости доллара как на межбанке, так и на наличном рынке. Тем не менее в ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне: на межбанке доллар может торговаться примерно по 26,3 грн, а наличный доллар в банках — по 26,2−26,4 грн.

— На межбанке 12 марта произошел резкий разворот. Доллар перестал дешеветь и даже подпрыгнул: его безналичный курс поднялся сразу на 20 копеек и к концу дня вышел на уровень 26,48−26,56 грн, — сообщил директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной. — Нынешний курсовой всплеск стоит связывать с аукционом Минфина и интересом инвесторов к валютным ОВГЗ, что ранее сдерживало валютное предложение и подогревало спрос.

Также финансисты отмечают, что закончился налоговый период, под который до сих пор активно конвертировали доллар. На межбанке заметно сократилось валютное предложение по доллару, что сразу же повышает курс. Еще один фактор, повлиявший на стоимость валюты США, — спрос на доллар со стороны населения. Праздники закончились, и как только люди стали активнее покупать валюту в «обменниках» и системах интернет-банкинга, финансисты начали больше приобретать ее на межбанке.

К вечеру 12 марта доллар начал дорожать и на наличном рынке: минимальный курс продажи поднялся на 12 копеек и достиг 26,50 грн. В целом средний ценовой диапазон повысился на 10 копеек — до 26,70−26,80 грн.

Курс евро также снижался на протяжении последней недели и просел на 60 копеек. Так, на 13 марта Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 29,72 грн. Однако со вчерашнего дня евро также прибавил в цене 1,2 копейки. Тем не менее на ведущих мировых биржах стоимость евро уверенно снижается, поэтому специалисты не видят причин для роста курса европейской валюты в ближайшее время. В обменных пунктах 12 марта евро покупали по 29,90−30,03 грн, а продавали по 29,94—30,10 грн.

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