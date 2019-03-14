фото-видео фото Дженнифер Лопес обнародовала фото своего самого счастливого момента в жизни

2019-03-15 18:29 168

Поп-звезда Дженнифер Лопес слила в Сеть очень личные фото. На которых запечатлен трогательный момент, когда ее жених Алекс Родригес подарил ее обручальное кольцо.

На серии фото, сделанных на закате на пляже, видно, как Родригес стоит на колене перед певицей и держит в руках футляр с кольцом. Дальше жених надевает обручальное кольцо на палец Джей Ло и пара целуется.

Родригес одет в легкие белые штаны и светло-серый свитер, а Джей Ло в легком костюме молочного цвета с юбкой за колено и кофтой с длинным рукавом.