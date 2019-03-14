Спорт В УЕФА отреагировали на жалобы Челси о качестве газона на Олимпийском

2019-03-14 18:00 168

Поле не несет опасности, вопреки заявлениям Маурицио Сарри.

УЕФА прокомментировал жалобы представителей Челси на качество газона киевского НСК Олимпийский, где лондонский клуб сегодня встречается с Динамо.

Вчера главный тренер Синих Маурицио Сарри назвал состояние поля катастрофическим и даже опасным, но главный футбольный орган Европы не разделяет его позицию.

«Наблюдатели УЕФА поддерживают прямую связь с командой персонала НСК Олимпийский с начала сезона. Сейчас проблемы с газоном в Киеве носят, в основном, эстетический характер и не несут никакого риска», — приводит Sky Sports ответ УЕФА.

Вчера на жалобы англичан ответил и главный агроном Олимпийского Максим Стельмах, который заявил, что поле находится не в идеальном состоянии, но готово к проведению матча.

Ответный матч между Динамо и Челси в Киеве состоится сегодня в 20:00. Первая игра в Лондоне завершилась поражением киевлян со счетом 0:3.