Политика Почему Путин уже сильно жалеет, что приказал оккупировать Крым

2019-03-19 12:43 78

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что президент РФ Владимир Путин в своем ближнем кругу уже жалеет, что приказал оккупировать Крым.

"Теперь для Путина просто нет выхода. Как вы думаете, Путин мог бы пойти из Крыма, не потеряв лица? Нет такого пути. А Путину признать, что он сделал ошибку? Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит. Это у нас точные сведения. Это проверенные источники. Он говорит: "мы с Крымом сделали ошибку, но этого мы признавать не будем", - рассказал Джемилев, передет "Прямий".

Он добавил, что для Путина уйти из Крыма - это "политическое харакири". Так как он выбрал себе роль "собирателя русских земель", то не может признаться, что ошибался.

"Есть такая чеченская песня: "Ошибаются все, но только настоящий мужчина может сказать: я был неправ". Но в Кремле таких мужчин нет. Я в этом уверен ", - сказал Джемилев.