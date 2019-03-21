Украина Супрун рассказала, как сберечь психику во время выборов

2019-03-21 20:30 204

 

Министр отметила, что в предвыборный период люди могут общаться "импульсивно и неадекватно".

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала украинцам советы, как защитить психическое здоровье в предвыборный период. Об этом она написала в своем Facebook.

Супрун отметила, что в этот период люди могут общаться "импульсивно и неадекватно, нарушая чужие границы и даже заставляя вас чувствовать себя в опасности".

Министр дала несколько советов, как защитить свое психическое здоровье.

- Сохраняйте спокойствие. Супрун говорит, что манипуляторы, чтобы вывести человека из себя, переходят на крик, делают агрессивные движения, оскорбляют.

"Если есть возможность - развернитесь и уходите. Спорить и доказывать свою точку зрения таким людям нет смысла", - посоветовала глава Минздрава.

- Установите прочные личные границы.

"Это ваши железные принципы и правила, которые не можете нарушать ни вы, ни любая постороннее лицо. Если вы будете держать оборону вокруг собственных принципов - вас будет сложно вывести из равновесия", -считает Супрун.

- Иногда обнаглевших людей нужно "вернуть в реальность". Стоит напомнить, что их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию, считает министр, потому что это может усугубить ситуацию.

- Лучше говорите низким и спокойным голосом, не пытайтесь перекричать человека, обращайтесь к нему только после того, как он все выскажет.

- Когда надежды на конструктивное обсуждение вообще не осталось, игнорируйте неадекватное поведение и избегайте любого контакта, рекомендует Супрун.

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