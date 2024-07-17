Мир Байден рассказал, при каком условии может сняться с выборов президента США

2024-07-17 17:37

Действующий президент США Джо Байден заявил, что может сняться с президентских выборов, которые пройдут в этом году. Причиной этого могут быть проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает CBS News.

Американский лидер отметил, что готов отказаться от президентской гонки при условии, что врачи скажут о проблемах с его здоровьем.

"Если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то, врачи, пришли и сказали, что у вас такая проблема", - сказал он.

Стоит отметить, что между 81-летний демократ Джо Байден и 78-летний республиканец Дональд Трамп постоянно спорят по поводу возраста оппонентов и как это влияет на способность возглавлять страну.

Выборы в США

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Республиканская партия уже определилась с кандидатом. Как и ожидалось, им стал 45-й президент США Дональд Трамп.

Джо Байден еще не был официально избран главным кандидатом от Демократической партии на выборы президента. После неудачных дебатов с Трампом среди демократов стали говорить о замене Байдена. По данным американских СМИ, почти 20 демократов из Палаты представителей США призвали действующего президента выйти из гонки.