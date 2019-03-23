Спорт Шевченко остался доволен игрой и результатом матча с Португалией

2019-03-23 11:30 243

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию по итогам матча стартового тура отборочного цикла к Евро-2020 с Португалией.

По словам наставника, он на 80 процентов остался доволен выполнением плана коллектива на игру.

“Мы не дали забить чемпионам Европы, что было нашей главной задачей. Ожидали, что у нас будет лучше выходить переход из обороны в атаку. Но надо отдать должное сборной Португалии, которая грамотно располагалась и прессинговала, поэтому у нас это не всегда получалось. Очень важно выполнить установку до конца, с чем игроки справились. Единственное, что нам не удалось, — довести до конца несколько контратак. В целом я очень доволен игрой и результатом”, — заявил Шевченко.

Также руководитель оценил действия дебютанта команды Жуниора Мораеса.

“Жуниор сыграл очень хорошо. Он, как и Коноплянка, выполнял функции даже не атакующего полузащитника, а, наверное, игрока оборонительного плана. В первую очередь нужно было закрывать большое пространство, правильно располагаться и перекрывать линии передач соперника. С этим ребята справились очень хорошо. Замена Яремчука связана с его усталостью. Игроки отдали на поле много сил и энергии — нам нужны были свежие исполнители”, — добавил рулевой Украины.

Напомним, что сборная Украины завоевала гостевую ничью в первом туре группы В в противостоянии с действующим чемпионами Европы.