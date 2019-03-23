Политика Налог на недвижимость вырос: кто должен платить и сколько

2019-03-23 09:11 189

Некоторым украинцам до сих пор не приходят платежки.

Украинцы скоро начнут получать квитанции на оплату налога на недвижимость. Платить его нужно собственникам больших квартир и домов. Сбор был введен в 2015 году и с тех пор заметно вырос. «Сегодня» выяснили, сколько и за что придется заплатить в 2019 году.

Налогом на недвижимость облагаются квартиры, площадь которых превышает 60 квадратных метров, дома площадью более 120 квадратных метров. Кроме того, под налог попадают разные типы недвижимости, если их площадь совокупно превышает 180 «квадратов».

Размер налога на недвижимость привязан к минимальной зарплате, поэтому за пять лет он заметно увеличился. Например, если в 2015 году каждый «лишний» метр стоил 12,18 грн, а в 2019-м – уже 62,5 грн.

Но повышение налога на недвижимость в пять раз вызвано не только ростом «минималки». Его фактическую ставку утверждают местные власти. И, например, в Киеве она выросла на 0,5%. Теперь это не 1%, как в большинстве регионов, а 1,5%.

«Если раньше была просто жилая недвижимость, то сейчас, согласно классификатору, – разные типы недвижимости. Например, садовый или дачный дом… Если это многоэтажный дом – это 1,5%», – говорит глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

До кризиса 2008 года стометровые трехкомнатные квартиры в новостройках пользовались немалым спросом. Теперь за «лишние» метры в них придется заплатить 2,5 тысячи гривен в год.

А вот ставки для индивидуальных гаражей, которых тоже касается налог, собираются уменьшить на 0,5%.

В целом киевляне за 2018 год заплатили 750 млн гривен налога на недвижимость. Большая часть – частные предприятия и торговые центры. Рядовые жители города заплатили 10% этой суммы. В этом году налоговики ожидают «собрать» 104 млн гривен именно по физическим лицам.

Однако, несмотря на то, что налогу уже несколько лет, многим украинцам не приходят платежки. Проблема – в полупустом реестре вещных прав. Этот реестр находится в процессе наполнения. Налоговый эксперт Серей Доротич рекомендует тем, у кого есть подпадающая под налог недвижимость, самостоятельно уведомить об этом налоговую службу.

«Предупреждая штрафные санкции, люди идут и сами требуют от налоговой показывать, какой налог им нужно уплатить. И я рекомендую людям это сделать. Играть с государством в азартные игры опасно», – говорит Доротич.

За несвоевременную уплату налога ГФС накладывает штрафы – 10% от суммы долга за 30 дней просрочки и 20%, если оплата просрочена больше, чем на месяц. Кроме того, налоговый инспектор может в счет долга наложить на часть имущества налоговый залог.