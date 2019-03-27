Детали Вакарчук против Зеленского: популярный певец предостерег украинцев от голосования «по приколу»

2019-03-27 19:00 192

 

Голосование за комика Владимира Зеленского может обернуться для Украины непоправимыми последствиями, потому украинцы должны ответственно отнестись к выборам и не голосовать «по приколу». Такое заявление сделал известный музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук на своем официальном канале в YouTube.

 

«Вот и настало время, когда мы с вами должны выполнить наш гражданский долг: проголосовать на выборах Президента. Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от своей ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не имею права молчать. Именно поэтому сегодня, за несколько дней до открытия избирательных участков, позвольте поделиться с вами тем, как буду голосовать я», – заявил Вакарчук.

Он обратился к гражданам Украины с просьбой серьезно отнестись к выборам президента и будущему страны.

«Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее – это не прикол. Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство – не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое», – призвал музыкант.

Также он подчеркнул, что свобода – это не авантюра, что она требует ответственности, а не «саркастической равнодушия».

«Изменения – не случайность, они требуют настойчивости, а не нетерпеливости. И наконец, победа – это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайп. Выборы Президента Украины для меня не «прикол». Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Давайте голосовать ответственно! Голосовать не «по приколу»! Не убивать мечту», – заключил лидер «Океана Эльзы».

Напомним, ранее Святослав Вакарчук выступил резко против Владимира Зеленского, дав понять, что считает его коллаборантом из-за желания договариваться с Россией.

Отметим, запущенный Вакарчуком флешмоб #ГолосуюнеПоПриколу уже поддержал ряд известных украинцев, среди которых поэт Сергей Жадан, музыкант Андрей Хлывнюк и многие другие.

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