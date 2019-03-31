Детали видео Представителей избиркома от Юлии Тимошенко поймали на попытках фальсификации

2019-03-31 20:05 495

 Члены участковой избирательной комиссии 417, находящейся по адресу Алма Атинская, 8 в Киеве, представляющие технических кандидатов Юлии Тимошенко, были пойманы на попытке фальсификации выборов. Об этом свидетельствует видео, снятое на участке неравнодушными гражданами.



В частности, на видео зафиксирован факт исчезновения нескольких подписей избирателей из списка, согласно которому после сверки документов выдаются бюллетени. При заполнении отчетности были использованы исчезающие чернила – очевидно с целью в последующем, при несовпадении количества выданных и зарегистрированных бюллетеней, признать выборы на участке недействительными.

При этом представители технических кандидатов Юлии Тимошенко в комиссии, в частности, Шевцова Елена Валентиновна (от кандидата Сергея Носенко) и Шитенко Оксана Николаевна (от кандидата Виктора Бондаря), всячески старались помешать съемке и отказывались пояснить происшествие.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщали о подготовке штабом Юлии Тимошенко массовых подкупов и фальсификаций. Главными фигурантами организации фальсификаций назывались глава киевского избирательного штаба «Батькивщины» Влада Молчанова и ее соратница Алла Шлапак. При этом правоохранительные органы отказывались реагировать на высветленные в прессе факты.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Шлапак и Молчанова продолжают безнаказанно готовить сетку подкупа для Тимошенко, – блогер

2019-03-29 23:21 714

Порошенко признался, что считает Путина своим главным оппонентом на выборах

2019-03-27 11:43 552

Шлапак и Молчанова готовят массовый подкуп студентов и членов избирательных комиссий под Тимошенко

2019-03-22 19:59 1122

Врач Юлии Началовой назвал настоящую причину смерти певицы

2019-03-18 21:00 11178

Еще новости в разделе "Детали"

Врачи рассказали о болезнях, которые может вызвать переход на летнее время

2019-03-31 21:10 1107

В США из-за угрозы кибератак продлили введенный еще Обамой режим ЧП

2019-03-31 20:59 804

Тимошенко собирает под ЦИК «массовку» для провокаций, – соцсети

2019-03-31 20:56 135

В парках Disney запретили сухой лед, курение и большие детские коляски

2019-03-31 20:08 720
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Врачи рассказали о болезнях, которые может вызвать переход на летнее время 2019-03-31 21:10 1107
В США из-за угрозы кибератак продлили введенный еще Обамой режим ЧП 2019-03-31 20:59 804
Тимошенко собирает под ЦИК «массовку» для провокаций, – соцсети 2019-03-31 20:56 135
В парках Disney запретили сухой лед, курение и большие детские коляски 2019-03-31 20:08 720

Лента

21:10 Врачи рассказали о болезнях, которые может вызвать переход на летнее время
20:59 В США из-за угрозы кибератак продлили введенный еще Обамой режим ЧП
20:56 Тимошенко собирает под ЦИК «массовку» для провокаций, – соцсети
20:30 В день выборов по всей Украине избирательные участки "минировали" 15 раз
20:08 В парках Disney запретили сухой лед, курение и большие детские коляски
20:06 Boeing доработал 737 MAX, сведя шансы потери управления почти к нулю
видео 20:05 Представителей избиркома от Юлии Тимошенко поймали на попытках фальсификации
20:03 Джамала предостерегла от голосования за Зеленского: реакция соцсетей
20:02 Результаты экзитполов: Во второй тур выборов президента вышли Зеленксий и Порошенко
20:01 В Сеть слили первые результаты выборов - без фамилий, но всем понятно