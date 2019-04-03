Политика Цукерберг признал, что Facebook могут использовать для предвыборной войны

2019-04-03 12:43 213

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания никак не может гарантировать, что Соцсеть не будет использована для манипуляций на майских выборах в Европарламент.

"Это постоянная гонка вооружений, в которой мы постоянно наращиваем оборону, и эти изощренные правительства также развивают свою тактику", - сказал Цукерберг, передает Reuters.

Отмечается, что после того, как Россия использовала Facebook и другие социальные сети, чтобы повлиять на выборы и привести к победе Дональда Трампа, Facebook мобилизировал все свои ресурсы и персонал на защиту выборов в ЕС 26 мая.

"Мы, безусловно, добились большого прогресса. Но нет, я не думаю, что кто-то может гарантировать в мире безопасность и полностью решить эту проблему, так как есть целые государства, которые пытаются вмешаться в выборы", - сказал Цукерберг.

Напомним, Facebook на прошлой неделе ужесточил свои правила политической рекламы в Европе. Соцсеть также объявила о планах наращивания усилий по борьбе с дезинформацией в преддверии голосования и сотрудничестве с немецким информационным агентством DPA.