Политика Цукерберг признал, что Facebook могут использовать для предвыборной войны

2019-04-03 12:43 213

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания никак не может гарантировать, что Соцсеть не будет использована для манипуляций на майских выборах в Европарламент. 

"Это постоянная гонка вооружений, в которой мы постоянно наращиваем оборону, и эти изощренные правительства также развивают свою тактику", - сказал Цукерберг, передает Reuters.

Отмечается, что после того, как Россия использовала Facebook и другие социальные сети, чтобы повлиять на выборы и привести к победе Дональда Трампа, Facebook мобилизировал все свои ресурсы и персонал на защиту выборов в ЕС 26 мая.

"Мы, безусловно, добились большого прогресса. Но нет, я не думаю, что кто-то может гарантировать в мире безопасность и полностью решить эту проблему, так как есть целые государства, которые пытаются вмешаться в выборы", - сказал Цукерберг.

Напомним, Facebook на прошлой неделе ужесточил свои правила политической рекламы в Европе. Соцсеть также объявила о планах наращивания усилий по борьбе с дезинформацией в преддверии голосования и сотрудничестве с немецким информационным агентством DPA.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Когда и как можно изменения место голосования для участия во втором туре выборов

2019-04-03 08:10 357

Президентские выборы 2019: все ключевые даты второго тура

2019-04-02 19:30 675

Как украинская полиция и Нацгвардия участвовали в выборах президента

2019-04-02 15:13 549

документ Страны G7 призвали Порошенко и Зеленского не забывать о нормах закона

2019-04-02 13:16 510

Еще новости в разделе "Политика"

ЦИК подсчитала почти 100% голосов: официальные результаты выборов

2019-04-03 16:30 57

Суд закрыл дело НАБУ о незаконном обогащении министра Омеляна

2019-04-03 15:13 147

В НАТО заявили, что будут противостоять РФ в Черном море - готов пакет военных мер

2019-04-03 13:44 252

Цукерберг признал, что Facebook могут использовать для предвыборной войны

2019-04-03 12:43 213
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ЦИК подсчитала почти 100% голосов: официальные результаты выборов 2019-04-03 16:30 57
Суд закрыл дело НАБУ о незаконном обогащении министра Омеляна 2019-04-03 15:13 147
В НАТО заявили, что будут противостоять РФ в Черном море - готов пакет военных мер 2019-04-03 13:44 252
Цукерберг признал, что Facebook могут использовать для предвыборной войны 2019-04-03 12:43 213

Лента

16:30 ЦИК подсчитала почти 100% голосов: официальные результаты выборов
15:46 В разделении украинской ГТС поучаствуют четыре крупные европейские компании
15:13 Суд закрыл дело НАБУ о незаконном обогащении министра Омеляна
14:45 Власти ЕС согласились продлить отсрочку по Brexit на неопределенный срок
14:16 Коболев за 427 миллионов нанял юристов для нового суда с Газпромом
13:44 В НАТО заявили, что будут противостоять РФ в Черном море - готов пакет военных мер
13:15 Кличко приказал завершить отопительный сезон - батареи отключат 6 апреля
12:43 Цукерберг признал, что Facebook могут использовать для предвыборной войны
12:14 Раскрыты первые детали расследования по крушению Boeing 737 MAX в Индонезии
11:42 Дело о госизмене бывшего непрезидента Януковича отправили в апелляционный суд