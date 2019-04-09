Политика видео Момент нападения нардепа Барны на представителя Зеленского Юраша попал на видео

2019-04-09 09:12 306

Словесный конфликт между депутатом Верховной Рады Олегом Барной и представителем команды Владимира Зеленского Святославом Юрашем в коридорах одного из украинских телеканалов перерос в рукоприкладство.

После завершения одной из политических программ, где обсуждалась тема второго тура президентских выборов и предстоящих дебатов кандидатов в президенты, Олег Барна встретил Юраша в коридоре телеканала. Барна (который не участвовал в передаче) специально приехал к окончанию эфира, услышав заявления Юраша с телеэкрана, сообщает ZIK.

 Конфликт между нардепом Барной и Святославом Юрашем зафиксировала камера видеонаблюдения. Как видно на видео, после словесной перепалки депутат схватил представителя Зе-команды за горло и несколько раз пнул, порвав рубашку. В конфликт вмешались охранники телеканала, которые сначала разняли их, а затем вывели нардепа из помещения.

Каждый из участников конфликта позже в соцсетях описал произошедшее. По словам Юраша, потасовка произошла из-за иловайских событий.

Напомним, депутат Олег Барна получил общеукранскую известность после своего скандального поступка в здании Верховной Рады. Политик попытался достаточно необычным образом вынести с трибуны на тот момент премьер-министра Яценюка. Вручив премьеру букет роз, он схватил его за причинное место, поднял и удерживал в таком положении, пока не подоспела подмога со стороны Яценюка.

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