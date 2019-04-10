Политика видео Прямая трансляция из НСК "Олимпийский", где Порошенко опять сдает анализы

2019-04-10 17:02 237


Сегодня, 10 апреля, президент Петр Порошенко сдает повторный анализ на НСК "Олимпийский" для Voluntary Anti-Doping Association (VADA).

Напомним, ранее боксер Владимир Кличко назвал анализы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского фикцией. А сегодня Кличко-младший призвал кандидатов прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям VADA с 15 до 18 часов.

Петр Порошенко прибыл на стадион в 16:36. Он не подошел к журналистам, минуя стол для брифинга. Очевидно, что он сразу пошел сдавать анализы. Известно, что результаты будут известны уже через 2-3 дня. 

Отметим, что VADA (Voluntary Anti-Doping Association) - это отдельная независимая организация, которая занимается непосредственно забором и анализом проб. Наиболее активно VADA действует в боксе и смешанных боевых единоборствах в США. Тесты VADA необходимы для допуска к поединкам. Их, например, включают в договоры об организации профессиональных боксерских боев.

Напомним, в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что он готовится к дебатам и не будет сдавать анализы для VADA.

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