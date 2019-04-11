Курьезы Швейцария намерена исключить кофе из стратегических резервов страны

2019-04-11 15:46 162

Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов.

"Сейчас кофе на случай нехватки во время войн, стихийных бедствий и эпидемий хранят 15 швейцарских компаний. Речь идет о 15,3 тыс. т кофе, этих запасов стране хватит на три месяца. 8,5 млн граждан Швейцарии ежегодно потребляют около 9 кг кофе каждый, это вдвое больше чем в США (4,5 кг)", - сообщает Reuters.

По данным швейцарского поставщика питания Reservesuisse, 12 из 15 компаний, которые формируют резервы кофе, выступают за то, чтобы продолжать хранить его, поскольку это помогает укрепить систему поставок. Оценка необходимости в запасах кофе была односторонней, считают в Reservesuisse и указывают на то, что несмотря на низкую калорийность, в напитке содержатся полезные антиоксиданты.

В управлении оценили необходимость таких запасов и пришли к выводу, что "кофе не является жизненно необходимым" в соответствии с критериями, по которым формируют резервы. Кроме того, в кофе почти нет калорий.

Риск возникновения проблем с поставками кофе в управлении оценили, как низкий. Кофе выращивают на трех континентах, а сбор урожая возможен круглый год.