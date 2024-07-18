Политика Власти нейтральной Швейцарии разрешили открытие представительства НАТО в Женеве

2024-07-18 10:27

Правительство Швейцарии разрешило НАТО открыть в Женеве офис связи для международных и неправительственных организаций. Об этом сообщил правительственный сайт.

Руководитель Директората международного права Федерального департамента иностранных дел Франц Перре и юридический советник и директор Офиса по правовым вопросам Альянса Джон Свордс подписали в Берне соглашение, регулирующее правовой статус офиса связи.

Офис связи НАТО в Женеве не будет двусторонним представительством НАТО: Швейцария будет продолжать общаться с Альянсом через своего представителя в Брюсселе, где находится его штаб-квартира.

У НАТО уже есть два офиса связи в Нью-Йорке и Вене, которые способствуют развитию отношений с местными международными организациями и следят за развитием событий на многостороннем уровне.

Впервые о намерениях открыть представительство в Женеве НАТО объявило по итогам саммита в Вильнюсе в 2023 году, а еще раньше эту идею поддержали в профильном комитете верхней палаты швейцарского парламента.