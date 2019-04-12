Мир фото Принц Гарри и Меган Маркл хотят сохранить рождение ребенка в тайне

2019-04-12 13:14 111

Позиция принца Гарри и Меган Маркл не появляться на ступеньках больницы также может быть обусловлена тем, что они не являются прямыми потомками королевского престола, в отличие от старшего брата Гарри принца Уильяма и его жены Кейт. Об этом сообщает AP.

"Герцог и герцогиня Сассекские очень благодарны за добрые пожелания, которые они получают от людей со всей Англии и со всего мира. Их королевские высочества приняли решение сохранить планы относительно рождения их ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, но пока они хотят отпраздновать рождения малыша в узком кругу", - заявили в Кенсингтонском дворце.

Рождение ребенка ожидается в конце апреля или начале мая. Британские СМИ распространяют неподтвержденную информацию, что Меган будет рожать дома, возможно, в новой резиденции - Фрогмор-коттедже, куда они с Гарри недавно переехали.

Также Гарри и Меган попросили людей, которые хотят отправить им детские подарки, вместо этого сделать пожертвования в благотворительные организации.