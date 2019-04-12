фото-видео фото MARUV слила в Сеть свои очень личные фото без макияжа с отдыха в Дубае

2019-04-12 22:12 126

MARUV, ставшая популярной после скандальной победы в Нацотборе на Евровидение и снятия нашей страны с этого песенного конкурса, снялась в купальнике. Фото звезда опубликовала в сториз своей страницы в Instagram.

Певица отдыхает в Дубае со своими друзьями. На одном снимке звезда появляется с парнем и девушкой, но на двух других позирует в купальнике.

На одном снимке певица стоит, облокотившись руками на колени, в купальнике персикового цвета и красных шлепанцах. На другом фото певица позирует в раздельном купальнике напротив окна. Снимок сделан в черно-белом цвете.