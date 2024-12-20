ВОЙНА В Украине Великобритания фактически "открыла двери" для отправки своих войск в Украину

2024-12-20 09:29

Министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Киев "открыл двери" для отправки британских войск в Украину для помощи в обучении солдат ВСУ. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По его словам, Британии необходимо "сделать обучение лучше подходящим для того, что нужно украинцам": Министра спросили, означает ли это начало учений с участием британских военных на территории Украины.

"Мы будем искать, где сможем, чтобы ответить на то, чего хотят украинцы. Они воюют", - ответил чиновник.

В прошлом году Грант Шаппс, экс-министр обороны, выразил поддержку такого шага в интервью Sunday Telegraph. Хили считается первым представителем правительства, выдвинувшим такое же предложение.

Хили сказал, что Киев должен вступать в переговоры с позиции силы, а не слабости. По его словам, Украине нужно продолжать наращивать свою способность бороться и сдерживать Путина.

Он сделал эти комментарии, когда объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов фунтов стерлингов, поскольку страна находится под растущим давлением по вступлению в мирные переговоры с Россией.

Он также сказал в комментарии LBC в четверг, что сейчас "критический период для Украины".